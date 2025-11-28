Oddo BHF reste positif sur Laurent-Perrier après ses semestriels
28/11/2025
'Les volumes continuent de se redresser de 2,6%, soit mieux qu'anticipé (+0,7%) et surperformant le marché. L'évolution du mix prix est positif (+1,6% contre 0,8% attendu) reflétant la poursuite de la politique de valeur du groupe', pointe l'analyste.
Si le ROC et le RNpg sont ressortis un peu en dessous de ses anticipations, Oddo BHF note que Laurent-Perrier 'semble avoir maintenu une bonne maitrise de ses frais de structure afin de préserver une marge opérationnelle supérieure à 25%'.
Valeurs associées
|94,800 EUR
|Euronext Paris
|-1,04%
