Oddo BHF reste positif sur Ekinops, mais abaisse sa cible
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 09:58
Le bureau d'études ajuste légèrement ses estimations de marges pour 2025 et attend un EBITDA de 14,3 MEUR (marge de 13,6%, contre 13,4% auparavant), ainsi qu'un EBIT courant de 5,4 MEUR (marge de 5,1% contre 4,7% auparavant).
S'il qualifie 2025 d'année "de transition" pour la société de soutions de télécommunications, Oddo BHF considère qu'Ekinops "semble approcher d'un point bas, avec une reprise séquentielle visible en fin d'exercice".
"Le redémarrage progressif des segments transport et accès à partir de 2026, la montée en puissance des logiciels et services à forte récurrence, et l'exécution du plan Bridge constituent les principaux moteurs de rerating", ajoute l'analyste.
Valeurs associées
|2,0200 EUR
|Euronext Paris
|-1,94%
