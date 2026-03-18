Oddo BHF reste positif sur BNP Paribas après ses annonces sur l'AM
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 17:00
Le bureau d'études souligne que la hausse attendue des actifs sous gestion, essentiellement tirée par la collecte nette (attendue en cumul à 350 MdsEUR d'ici 2030), devrait se traduire par une hausse annuelle moyenne des revenus d'environ 4% d'ici 2030.
"Le pôle d'AM devrait contribuer à l'amélioration attendue du RoTE de BNP Paribas, qui devrait passer de 11,6% en 2025 à plus de 13% en 2028 (nous prévoyons 13,3%), à hauteur de 0,4 point d'ici 2028", ajoute l'analyste.
Selon Oddo BHF, BNP Paribas bénéficie d'une trajectoire claire d'amélioration de sa profitabilité sur les prochaines années et le renforcement graduel de son ratio CET1 devrait contribuer au re-rating du titre, qui se traite à de très faibles multiples.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 18/03/2026 à 17:00:00.
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