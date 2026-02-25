Oddo BHF reste à neutre sur Eramet et abaisse son objectif de cours à 54 euros
Précisément, dans le nickel, le groupe a subi une baisse drastique des quotas initiaux à Weda Bay tombés à 12 Mth en 2026 vs 32 Mth attribués en 2025 révisés en milieu d'année avec 10 Mth supplémentaires. Cette baisse s'inscrit sur fond de volonté de l'Indonésie de ramener durablement les cours du nickel entre 18 et 20 000 USD/t vs 15 à 16 000 USD en 2024 et 2025.
Par ailleurs, l'analyste explique "avoir accueilli favorablement l'augmentation de capital car elle devrait permettre de restaurer une situation financière qui semblait très compromise. L'opération s'annonce toutefois complexe. Si Oddo BHF n'a pas de doute sur la capacité et la volonté de l'APE (Agence des Participations de l'Etat) à souscrire à hauteur au moins de sa participation, l'analyste est plus réservé sur la capacité de la famille Duval.
"Une participation à hauteur des 37% qu'elle détient actuellement nécessiterait sans doute un financement bancaire au niveau de ses holdings CEIR et SORAME", fait-il savoir.
Surtout, sur la base de ses échanges avec les investisseurs, Oddo BHF explique que "beaucoup d'entre eux restent réticents en raison de la trajectoire récente, de la crise récente de gouvernance et surtout des risques politiques entourant le dossier, que ce soit le projet d'interdiction des exports de minerai brut du Gabon ou les changements de pied de l'Indonésie sur les quotas attribués à Weda Bay. Une forte décote risque donc d'être nécessaire pour attirer de nouveaux actionnaires".
Lors de la publication de ses résultats annuels 2025 la semaine dernière, Eramet a annoncé avec le soutien de son conseil d'administration le déploiement d'un plan de financement en vue d'améliorer la génération de cash et à renforcer son bilan, face à une situation financière dégradée. Il doit permettre au groupe minier de normaliser ses ratios de crédit ( gearing et leverage ) et sécuriser sa liquidité et son accès au marché obligataire.
Via ce plan, Eramet vise notamment à renforcer ses fonds propres à hauteur d'environ 500 MEUR en 2026, dont le principe est convenu avec les actionnaires de référence.
En outre, l'entreprise a lancé ReSolution fin 2025, un programme d'actions pour améliorer sa performance et réaliser pleinement le potentiel de son portefeuille d'actifs de premier rang. Ce programme a pour objectif de "générer un potentiel initial d'amélioration de l'Ebitda en année pleine de 130-170 MEUR d'ici deux ans (aux conditions économiques de 2025), avec un plein impact attendu en 2028.
