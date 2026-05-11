Oddo BHF remonte son objectif de cours sur Intesa Sanpaolo
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 10:15
Il souligne aussi que la banque italienne a confirmé, à l'occasion de sa publication de vendredi, viser un résultat net de l'ordre de 10 MdsEUR en 2026 et qu'elle "ressort en bonne voie dans l'exécution de son nouveau plan stratégique à moyen terme".
"Nous restons convaincus du profil win/win du groupe dans le contexte de taux grâce à la diversification aboutie du business model sur la top line ", affirme l'analyste, qui révise légèrement ses estimations de résultat net sur 2026-2028 ( 1% en moyenne).
"La valorisation reste intéressante au regard de la qualité des fondamentaux et des perspectives de retour à l'actionnaire", ajoute Oddo BHF, dont l'objectif de cours implique près de 20% de potentiel de hausse (contre 6% dans le secteur).
Valeurs associées
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 11/05/2026 à 10:15:00.
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