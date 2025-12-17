Oddo BHF relève son objectif de cours sur STMicroelectronics
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 11:30
Selon lui, le 4e trimestre 2025 se déroule en ligne avec la guidance, voire légèrement au-dessus sur certains segments, et ST devrait bénéficier en 2026 d'une dynamique séquentielle positive après le 1er trimestre, portée par la normalisation des stocks dans l'industrie.
De surcroît, Oddo BHF pointe de multiples relais de croissance, une transformation industrielle structurante et une réduction des Opex qui devraient permettre au levier opérationnel d'apparaitre dès le 2e semestre 2026 et de s'accentuer en 2027.
"Avec un retard boursier, non négligeable, le titre nous semble attractif à 7,3 fois l'EBITDA 2026, inférieur à sa moyenne 5 ans de 9 fois et Infineon à 11 fois", ajoute l'analyste, estimant enfin que le TMVA du BPA devrait ressortir à 69% sur 2025-27.
Valeurs associées
|22,195 EUR
|MIL
|+0,66%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 17/12/2025 à 11:30:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
