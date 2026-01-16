Oddo BHF relève son objectif de cours sur Richemont après les trimestriels
En dépit d'un effet changes négatif de près de 7 pts, le chiffre d'affaires du groupe sort près de 2% au dessus des attentes d'Oddo BHF et de celles du consensus à 6399 MEUR soit une progression de 11% à tcc.
Maisons joaillières - la division essentielle du groupe - sort à 14% à tcc après 17% au trimestre précédent. Oddo BHF estime que ce chiffre reflète une performance très satisfaisante dans la mesure où la croissance sur l'exercice précédent avait fortement accéléré au 3ème trimestre par rapport au 2ème trimestre pour la division (de 4% à 14%).
Concernant les autres divisions, l'activité Horlogers Spécialisés a montré au 3ème trimestre une accélération de sa croissance à 7% après 3% le trimestre précédent portés par les US et le Moyen Orient tandis que la division Autres sort flat après 6% au 2ème trimestre (la partie soft luxury affiche une croissance de 3%).
Oddo BHF souligne que la croissance à 11% à tcc pour l'ensemble du groupe sur le trimestre a été tirée vers le haut par la zone Amériques à 14%, le Moyen Orient à 20% et le Japon à 17%. L'Europe affiche une performance robuste mais moins forte à 8%.
C'est pour la zone Asie Pacifique que la croissance ressort la plus modeste au 3ème trimestre à 6%.
Oddo BHF a légèrement remonté ses prévisions de croissance organique chez Maisons joaillières de 9.5% à 11% pour le 4ème trimestre de l'exercice 2025/2026 et de 7% à 7.8% sur l'exercice 2026/2027, L'analyste remonte ses prévisions de chiffre d'affaires annuel d'environ 1%.
"Notre scénario marge reste inchangé avec une marge du 2ème semestre 2025/2026 à 18.4% (soit -160 pb y/y) et 2026/2027 à 22%".
"La valeur devrait continuer à bénéficier d'une croissance sur ses marques joaillières toujours au-dessus de la moyenne du secteur sur 2026 et traite à quasi-parité avec LVMH en matière de multiples" rajoute Oddo BHF en conclusion de son étude.
