Oddo BHF relève son objectif de cours sur Moderna
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 09:50
L'analyste estime que la société apporte désormais davantage de visibilité sur sa trajectoire court-moyen terme, portée par l'extension géographique de sa franchise vaccins respiratoires, par plusieurs nouveaux lancements ainsi que par le développement de produits tels que mNEXSPIKE, le vaccin grippe ou le combo COVID/grippe .
Moderna devrait profiter dans les prochains mois d'un newsflow réglementaire et clinique soutenu, incluant notamment l'approbation attendue du vaccin grippe mRNA-1010 et le lancement européen du combo mRNA-1083.
Le bureau d'études souligne enfin que la visibilité donnée sur les coûts et l'objectif de rentabilité à horizon 2028, avec une maîtrise renforcée des dépenses opérationnelles, soutient l'ajustement de la valorisation, 'le consensus semblant sous-estimer le potentiel de croissance 2026' selon la note.
