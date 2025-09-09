 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 741,26
+0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Oddo BHF relève son objectif de cours sur le titre LVMH
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 10:05

(Zonebourse.com) - Oddo BHF confirme son conseil 'Surperformance' sur le titre LVMH , avec un objectif de cours relevé de 530 EUR à 559 EUR.

Selon le bureau d'études, il est pour l'instant trop tôt pour observer une inflexion marquée dans l'industrie du luxe, mais la base de comparaison plus favorable en Chine devrait permettre une amélioration modeste au T3.

L'analyste souligne que les efforts entrepris sur les coûts laissent penser que 2025 constitue un point bas pour la division Mode et Maroquinerie.

La note met également en avant les perspectives de redressement des marques de 'soft luxury' sur un horizon de 12 à 18 mois. 'Louis Vuitton continue à élever le mix en sacs [...] tout en travaillant à garder le contact avec la clientèle aspirationnelle', indique le rapport. Les maisons Dior, Céline et Loewe devraient bénéficier de l'arrivée de nouveaux créateurs dont les premières collections arriveront en magasin au S1 2026.

Le broker a par ailleurs légèrement abaissé ses prévisions d'EBIT pour 2025 (-1%) et réduit de 10 pb ses hypothèses de marge pour 2026 et 2027, désormais attendues respectivement à 21,7% et 22,6%.

Valeurs associées

LVMH
497,2000 EUR Euronext Paris +0,21%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 09/09/2025 à 10:05:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank