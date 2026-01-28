Oddo BHF relève sa cible sur Société Générale avant ses résultats
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 09:29
Alors que la banque publiera ses résultats le 6 février, le bureau d'études indique prévoir des revenus de 6 531 millions d'euros au quatrième trimestre 2025 (-1,4% en publié) impactés par les différentes cessions réalisées et une base de comparaison élevée en BFI.
En termes de rentabilité, Oddo BHF pronostique un résultat opérationnel de 1 802 MEUR ( 6,7%) et un résultat net de 1 116 MEUR ( 7,2%) pour le trimestre écoulé, prévision qui correspond à un RoTE de 9,6% en année pleine 2025.
Alors que Société Générale devrait mettre à jour ses objectifs financiers 2026, le bureau d'études estime qu'elle devrait pouvoir dégager un RoTE de 10,1% cette année (contre un objectif initial du plan stratégique de 9-10% en 2026).
Valeurs associées
|71,6800 EUR
|Euronext Paris
|-0,99%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 28/01/2026 à 09:29:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA.
Ainsi, en dépit des liens capitalistiques liant BOURSORAMA à la société émettrice des instruments financiers mentionnés dans cette analyse, le lecteur est informé que Boursorama ne constate aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées.
