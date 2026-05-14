 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Oddo BHF relève sa cible sur Siemens
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 12:28

L'analyste confirme sa note de "surperformance" sur le titre Siemens AG, assorti d'un objectif de cours relevé de 291 à 299 EUR.

Oddo BHF juge que les résultats publiés par le groupe au titre du 2e trimestre sont "solides", avec des commandes en hausse de 18% en organique et un BPA pre PPA de 2,81 EUR, au-dessus du consensus. La dynamique reste particulièrement forte dans les datacenters, avec 1,9 MdEUR de commandes au 2e trimestre.

Le broker indique rester positif sur la poursuite de la reprise dans l'automation ainsi que sur la forte croissance des activités liées aux datacenters, et estime que la dynamique devrait rester favorable dans les prochains trimestres. Il évoque un possible relèvement de l'objectif de BPA avant PPA du groupe au 3e trimestre.

Selon la note, Siemens bénéficie d'une dynamique "favorable" dans les datacenters, où la croissance organique dépasse 45% au 1er semestre 2025/26, tandis que les commandes ont atteint un niveau record au 2e trimestre.

Le bureau d'études souligne enfin que Digital Industries a enregistré un mois d'avril supérieur aux attentes du groupe et que le couple prix/coûts d'approvisionnement devrait rester positif en année pleine.


Valeurs associées

SIEMENS
275,400 EUR XETRA +3,22%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 14/05/2026 à 12:28:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des courtiers sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) lors de l'ouverture de la séance, à New York, le 30 avril 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Les Bourses mondiales optimistes sur la rencontre Xi-Trump
    information fournie par AFP 14.05.2026 13:14 

    Les marchés boursiers mondiaux évoluent dans le vert jeudi, portés par l'optimisme des investisseurs quant à l'issue de la rencontre au sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping. En Europe, à la mi-séance, vers 10H50 GMT, ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 14.05.2026 12:59 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, Nvidia, Microsoft, précisions sur le sommet Trump-Xi, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris évolue dans le vert, la rencontre Xi-Trump en ligne de mire
    information fournie par AFP 14.05.2026 12:59 

    La Bourse de Paris est en hausse jeudi, profitant d'un certain optimisme des investisseurs quant à l'issue de la rencontre entre les présidents américain et chinois à Pékin. Dans les premiers échanges, vers 09H30 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 0,49% à 8.047,33 ... Lire la suite

  • microsoft (Crédit: / Adobe Stock)
    Le Royaume-Uni ouvre une enquête concurrence sur les logiciels professionnels de Microsoft
    information fournie par Reuters 14.05.2026 12:52 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 2 à 4, réponse de Microsoft au paragraphe 7) La Grande-Bretagne ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,178 +6,21%
CAC 40
8 076,96 +0,86%
SOITEC
154 -1,19%
NOVACYT
0,522 -18,44%
NANOBIOTIX
44,36 +0,59%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank