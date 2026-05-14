Le paquebot confiné pour une gastro-entérite reste finalement une nuit de plus à Bordeaux

Le paquebot Ambition dont les passagers sont confinés après une suspicion d'épidémie de gastro-entérite, le 13 mai 2026 dans le port de Bordeaux, en Gironde ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Un paquebot de croisière à bord duquel plus de 1.700 personnes ont été confinées durant une journée d'escale mercredi à Bordeaux, en raison d'une épidémie de gastro-entérite, va finalement rester une nuit de plus à quai, pour le "confort des passagers", a annoncé jeudi après-midi la compagnie britannique propriétaire du navire.

Dans une communiqué transmis à l'AFP, la compagnie Ambassador Cruise Line explique avoir reporté le départ, initialement prévu le jeudi soir, au vendredi matin, pour "le confort des passagers et le bien-être de l'équipage" en évitant ainsi des "conditions météorologiques perturbées" dans le Golfe de Gascogne prévues dans la soirée.

Selon un bulletin actualisé de la capitainerie du port, le paquebot "Ambition" quittera le centre-ville de Bordeaux à 06h30 vendredi, lorsque la Garonne est à marée haute et permet la navigation des gros navires.

Parti des îles Shetland au nord de l'Ecosse le 6 mai, le bateau avait précédemment fait escale à Belfast, Liverpool et Brest, où des "symptômes digestifs" avaient été signalés en début de semaine parmi les 1.233 passagers, en majorité des Britanniques et des Irlandais âgés.

L'un d'eux âgé de 92 ans était par ailleurs décédé à bord lundi après un arrêt cardiaque, sans lien avec l'épidémie de gastro-entérite, selon les autorités.

Sur fond d'inquiétude internationale autour de l'hantavirus, dont un foyer a été détecté sur un navire de croisière en Argentine, et face aux "manques d'informations" initiales sur la situation médicale à bord, le bateau avait été placé en quarantaine à son arrivée à Bordeaux mercredi matin par la préfecture de Gironde.

Après la confirmation par des analyses d'"un épisode de gastroentérite d'origine virale" à bord, l'interdiction de débarquer avait été levée mercredi soir par les autorités.

La compagnie britannique avait annoncé sur Facebook la reprise des excursions programmées à terre pour les passagers en bonne santé et le maintien de "procédures de surveillance médicale et d'isolement" pour les malades.

Le navire doit se diriger samedi vers le port de Ferrol, dans le nord-ouest de l'Espagne, conformément à son itinéraire initial, a ajouté la compagnie.