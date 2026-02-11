Oddo BHF relève légèrement ses estimations de bénéfice sur Uniper
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 15:23
Oddo BHF pense que le pipeline de projets en Allemagne dans les activités de flexibilité de long terme ainsi que les opportunités du marché de capacité au RU devraient apporter un profil de croissance attractif aux investisseurs dans les prochaines années.
Selon l'analyste, l'EBITDA groupe est attendu en contraction de 57% à 1 118MEUR et le résultat net part du groupe est attendu en baisse de 68% à 508 MEUR.
Par division la performance sur Green Generation est en amélioration forte de 50% à 745 MEUR. Dans la division Flexible Generation, l'EBITDA est attendu à 558 MEUR (-44%) compte tenu du retour à la normale des conditions de marché et des spreads de production cette année.
"Nous avons légèrement relevé nos estimations (5% sur les BPA) à la faveur d'une baisse du coût de la dette (excédent de trésorerie plus important et mieux rémunéré qu'anticipé) sans incidence sur la qualité opérationnelle de la société" rajoute Oddo BHF.
Valeurs associées
|34,800 EUR
|XETRA
|+0,14%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 11/02/2026 à 15:23:00.
