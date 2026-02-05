Oddo BHF réitère son conseil neutre sur Compass après les trimestriels
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 11:58
Oddo BHF souligne que Compass a publié un point sur l'activité du premier trimestre 2026 (couvrant la période d'octobre à décembre 2025), légèrement supérieur aux attentes.
La croissance organique s'est établie à 7,3 %, légèrement au-dessus du consensus de 7,1 % (Oddo BHF 7,2 % estimé), portée notamment par les segments B&I et sports & loisirs et toutes les régions, en particulier l'Amérique du Nord à 7,3 % (Oddo BHF 7,5 % estimé) et l'international à 7,1 % (Oddo BHF 6,5 % estimé).
Compass a souligné que les tendances positives en matière d'externalisation continuent de soutenir sa dynamique de croissance, près de 50 % de ses nouveaux contrats annualisés (4 milliards de dollars, 10 % sur un an) provenant de contrats d'externalisation de première envergure.
Compass maintient ses perspectives positives pour l'exercice 2026 et ses prévisions, soit une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 7,0 %, conforme au consensus à 7,3 %, et une progression continue des marges (consensus VA à 7,3 %, soit 10 points de base), générant une croissance de l'EBIT d'environ 10 % (dont 2 % provenant des fusions-acquisitions et hors effets de change), également conforme au consensus à 10,9 % (Oddo BHF 10,5 % estimé).
"Compte tenu des perspectives inchangées et des attentes actuelles du marché, nous n'anticipons aucun ajustement significatif du consensus pour 2026" indique le bureau d'analyse.
"Nous maintenons notre recommandation Neutre, étayée par : 1/ un profil de premier ordre, avec une croissance organique et des marges nettement supérieures à celles de ses concurrents ; 2/ une situation financière très solide (ND/EBITDA à 1,4x fin 2026e), permettant à Compass de poursuivre sa politique de distribution régulière de dividendes aux actionnaires, d'investir dans sa croissance et de saisir les opportunités de fusions-acquisitions, notamment en Europe" rajoute en conclusion Oddo BHF.
Valeurs associées
|2 195,500 GBX
|LSE
|-1,19%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 05/02/2026 à 11:58:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
La Banque centrale européenne devrait maintenir jeudi ses taux inchangés, avec un taux de dépôt stabilisé à 2,0%, et Christine Lagarde pourrait adopter un ton volontairement prudent. Sans nouvelles projections macroéconomiques pour guider le débat, la présidente ... Lire la suite
-
En 2025, après avoir enchaîné les records jusqu’à franchir les 125.000 dollars, le bitcoin a brutalement changé de direction : la reine des cryptomonnaies a terminé l’année en repli de près de 20%. Cette phase de correction marquée se poursuit en 2026. Le 1er février, ... Lire la suite
-
Air India vérifie si l'équipage a respecté les protocoles lors de l'incident du commutateur de carburant du Boeing
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aditya Kalra et Abhijith Ganapavaram Air India a déclaré jeudi qu'elle enquêtait pour ... Lire la suite
-
Attendue depuis des mois, la loi olympique a été définitivement adoptée jeudi au Parlement, une étape déterminante pour la concrétisation du projet Alpes 2030 qui reste cependant lesté par la crise de gouvernance au sein de son comité d'organisation. Qualifié de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer