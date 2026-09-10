Oddo BHF réduit sa cible sur LVMH face à la conjoncture

Une boutique Louis Vuitton. (crédit photo : Adobe Stock )
Oddo BHF a abaissé jeudi son objectif de cours sur LVMH de 590 à 524 euros tout en maintenant son opinion surperformance sur le titre, le bureau d'études expliquant adopter une posture plus prudente pour le second semestre 2026 face au durcissement de la conjoncture macroéconomique.
Dans une note d'analyse publiée ce matin, la société de Bourse explique que la dégradation de l'environnement économique global pénalise directement la division "soft luxury" (maroquinerie et mode) du géant français, un segment particulièrement sensible à la confiance des consommateurs.
En conséquence, Oddo indique réviser à la baisse de près de 3% ses prévisions de bénéfice opérationnel pour l'exercice en cours.
Malgré cet ajustement et le report dans le temps d'un retour à une croissance franche du résultat d'exploitation, l'intermédiaire maintient son avis positif sur le titre, mettant notamment en avant une décote de valorisation jugée "de grande ampleur" offrant selon lui un point d'entrée attractif dans une optique de moyen à long terme.
A la Bourse de Paris, l'action LVMH perdait 0,6% à 408,8 euros jeudi matin, portant à quelque 36,5% son repli depuis le début de l'année. Le titre évolue désormais à ses plus bas niveaux depuis novembre 2020, ce qui l'a conduit à abandonner pendant quelques minutes la place de première capitalisation française au profit de L'Oréal.
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