Oddo BHF optimiste sur TUI, relève son objectif de cours

(AOF) - TUI (+0,45%, à 7,811 euros) est en légère progression après quatre séances consécutives de hausse. Pourtant, la société a dévoilé ses résultats préliminaires pour l’exercice 2025, avec notamment le dépassement de l’objectif d’Ebit sous-jacent. La société de tourisme et voyage doit publier ses comptes annuels définitifs ainsi qu’un nouveau programme de retour aux actionnaires le 10 décembre prochain. Le groupe a ainsi dévoilé un Ebit sous-jacent préliminaire de 1,459 milliard d’euros, à taux de change constants, soit une progression de 12,6%.

La société prévoyait une hausse comprise entre 9 et 11% lorsqu'elle avait relevé ses objectifs en août dernier.

Parallèlement, sur l'exercice 2025, toujours selon des données préliminaires, le chiffre d'affaires a augmenté de 4,4%, à 24,185 milliards d'euros, toujours à changes constants.

Pour Sebastian Ebel, président-directeur général de TUI Group : " la croissance rentable de TUI se poursuit. Nous avons dépassé nos prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2025. Ce succès est avant tout porté par notre modèle économique intégré et les résultats record dans les segments Hôtels & Resorts et Croisières. Dans un environnement de marché européen qui reste difficile, nous continuons à croître grâce à nos produits différenciés ".

Oddo BHF estime que la valorisation actuelle du titre élude totalement la transformation du business model. Les analystes relèvent que "la contribution de la division Holiday Experiences vs Markets & Airline est désormais plus significative et les évolutions stratégiques détaillées récemment paraissent pertinentes malgré le risque d'exécution".

En outre, selon le groupe financier, les premières indications pour l'hiver 2025-2026 sont encourageantes, avec des volumes et des prix en hausse respective de 1 et 3%, mais la prudence est de mise pour la saison estivale 2026.

Oddo BHF a confirmé son opinion Surperformance sur le titre TUI Group, en relevant sensiblement sa cible de cours de 10,50 à 13 euros, soit un potentiel d'appréciation de 67,18% au cours de clôture de jeudi.

