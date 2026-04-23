Oddo BHF maintient son opinion sur STEF après les chiffres du 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 12:22
Oddo BHF estime que cette publication confirme la bonne résilience du modèle de STEF avec une dynamique internationale toujours solide venant compenser un environnement de consommation plus contraint en France.
Selon l'analyste, la performance du 1er trimestre est encourageante et laisse augurer une bonne année 2026 avec la montée en puissance des nouvelles plateformes logistiques et une exécution opérationnelle maîtrisée.
Oddo BHF conserve son scénario 2026 : CA de 5 275 MEUR en croissance de 3% ( 2%lfl), ROC de 229 MEUR (MOC de 4.3%, 40 pb) et résultat net part du groupe de 140 MEUR.
Pour une valorisation toujours très raisonnable (PE 2026 de 10.5x), Oddo BHF maintient son opinion Surperformance sur le titre. L'objectif de cours est inchangé à 145 EUR.
Valeurs associées
|115,400 EUR
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 23/04/2026 à 12:22:00.
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