Oddo BHF maintient son conseil sur Spie après l'acquisition de ROFA
Oddo BHF souligne que le groupe ROFA a réalisé, en 2025, un chiffre d'affaires d'environ 430 MEUR soit 4.1% du CA consolidé de Spie montrant que cette opération est relativement importante à l'échelle du groupe.
L'analyste précise que depuis de nombreux mois, le management de Spie avait indiqué sa volonté de se renforcer dans les services industriels.
L'acquisition sera autofinancée et devrait être finalisée au 2ème trimestre 2026, sous réserve de l'approbation des autorités antitrust.
Oddo BHF estime que cette opération, n'est donc pas une surprise, même si sa taille est sensiblement plus importante que les dernières opérations réalisées en 2025 (9 opérations pour un CA cumulé de 347 MEUR).
Selon l'analyste, Spie est habitué à réaliser des opérations similaires (ROBUR en 2024 pour 380 MEUR de CA ; Worksphere en 2021 pour 434 MEUR de CA).
"Nos estimations ne seront que marginalement ajustées dans la mesure où nous intégrons déjà dans nos estimations un volant de croissance externe " bolt-on " pour environ 500 MEUR par an" rajoute Oddo BHF.
