Oddo BHF maintient son conseil sur Foncière INEA après la publication des résultats

Oddo BHF estime que la Foncière INEA a publié ce matin un résultat net récurrent / action de 1,15 EUR, en baisse de 11%, reflétant l'impact attendu du programme d'arbitrages en cours ainsi que la hausse des charges financières nettes, malgré une bonne résilience des revenus locatifs et de la valorisation du patrimoine.

Les revenus locatifs bruts ressortent à 38,8 MEUR sur le 1er semestre 2026, en baisse de 5,5% à périmètre courant et de 0,7% à périmètre constant.

Selon l'analyste, cette évolution traduit principalement l'impact des cessions réalisées depuis début 2025 tandis que l'activité locative reste résiliente dans un marché locatif toujours peu dynamique.

L'activité locative demeure soutenue avec plus de 21 000 m² signés sur le 1er semestre malgré l'attentisme persistant des entreprises.

Oddo BHF note également que la valeur du patrimoine reste résiliente à 1 195 MEUR droits inclus à fin juin (-1,2% sur 6 mois), dont seulement -0,9% à périmètre constant.

Foncière INEA relève significativement son objectif de cash-flow / action 2026 qui passe de 4,6-5,0 EUR à 5,9-6,5 EUR, reflétant l'accélération de sa politique d'arbitrages et sa confiance dans l'exécution de son plan de cessions d'ici fin 2026 indique Oddo BHF.

Après 7 MEUR de cessions réalisées au 1er semestre, la société vise désormais un volume total d'arbitrages supérieur à 40 MEUR sur 2026 contre 30 MEUR visés précédemment.

Suite à cette publication, Oddo BHF maintient son opinion à Neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 36 EUR.

Oddo BHF reste à Neutre dans l'attente d'une meilleure visibilité sur la capacité de la société à réduire sa vacance en sachant qu'elle devrait bénéficier à moyen terme de la reprise du marché locatif en régions étant donné la pénurie de l'offre de bureaux neufs en régions.

Oddo BHF juge cependant que cette publication est globalement en ligne avec ses attentes sur le plan opérationnel.

"Ces résultats confirment la résilience de Foncière INEA dans un marché des bureaux en régions toujours peu porteur en raison du contexte macro actuel. Nous notons la confiance du management dans sa capacité à atteindre ses objectifs d'arbitrage d'ici fin 2026" rajoute le bureau d'analyse.