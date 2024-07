" Il y a des menaces du camp républicain au sujet de l'indépendance de la Fed ", observe Oddo BHF. En outre, Donald Trump peut "exercer une pression" sur Jerome Powell "en critiquant publiquement ses actions", comme il l'a fait parfois lors de son premier mandat. "Si Trumponomics = impôts bas + taux bas, alors Trump sait ce qu'il doit faire… et surtout ne pas faire pour éviter une hausse des taux d'intérêt".

(AOF) - La tentative d’assassinat commise le 14 juillet contre Donald Trump "marque un tournant dans la campagne présidentielle américaine ", affirme Oddo BHF : "rien n’est joué tant que l’élection n’a pas eu lieu mais les chances de victoire de Trump ont monté". "Si Trump est réélu et s’il applique son programme, quelle sera la réaction des taux longs ?" se demande le chef économiste. Pour lui "les relations avec la Fed" du président américain seront le "point crucial": "si les marchés de capitaux se mettaient à craindre que la Fed perde son indépendance, la réaction serait extrêmement négative".

Oddo BHF : les relations entre Donald Trump et la Fed seront cruciales

