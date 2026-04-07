Oddo BHF indique que le cours actuel de Gecina offre un point d'entrée intéressant
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 14:44
Oddo BHF a noté dans son étude que 1/ les coûts de redéveloppements (YoC 5.8%) avaient été largement sécurisés avant le déclenchement du conflit au Moyen-Orient ; 2/ la moitié des m² commercialisés en 2025 correspond à des renouvellements qui sécurisent des baux arrivant à échéance sur 2025-28 et 3/ Gecina estime être sur une bonne dynamique locative pour ses projets ; ce qui le rend confiant à rester dans une approche de maximisation des loyers futurs.
Les analystes vont suivre l'impact du conflit au Moyen-Orient sur l'activité locative de Gecina au 1er trimestre 2026.
Selon Oddo BHF, le management ne se montre pas inquiet pour autant étant donné son track record et l'exemple récent de l'année 2024 ralentie par les JO de Paris et qui avait été suivie ensuite par une activité locative record en 2025.
Oddo BHF estime que la mise en oeuvre d'une stratégie de rachat d'actions (SBB) à court terme par Gecina pourrait néanmoins nécessiter une ou des cessions préalables en vue de préserver les ratios bilanciels de la société (rating A- chez S&P).
Les analystes indiquent que le cours actuel offre un point d'entrée intéressant. "Gecina conserve des fondamentaux solides si le contexte actuel devait durer du fait d'un patrimoine de qualité et liquide ainsi que d'un bilan solide que le management a notamment su piloter lors de la dernière hausse des taux (i.e. LTV relativement stable malgré une baisse de 15% de la valeur des actifs entre mi-2022 et fin 2023)"
Valeurs associées
|69,2500 EUR
|Euronext Paris
|-0,72%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 07/04/2026 à 14:44:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, alors que l'ultimatum de Donald Trump à Téhéran pour rouvrir le détroit d'Ormuz arrive à son terme à 20H00 heure de Washington, et que le pétrole poursuit sa flambée. Dans les premiers échanges, le Dow Jones perdait ... Lire la suite
-
Le taux moyen des crédits immobiliers en France a augmenté sur un mois en février, selon les chiffres publiés mardi par la Banque de France, mais sans affecter le montant total prêté par les banques. Dans le détail, le taux d'intérêt moyen des nouveaux crédits ... Lire la suite
-
Nicolas Sarkozy sort de la salle d'audience de la cour d'appel de Paris lors d'une suspension de séance après le début de son interrogatoire dans le procès en appel du financement libyen.
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, la prudence restant de mise alors que les investisseurs continuent d'évaluer la portée des dernières déclarations des responsables américains et iraniens sur l'évolution du conflit à l'approche de l'expiration de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer