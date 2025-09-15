ODDO BHF étoffe son activité de banque d'investissement en Suisse

(AOF) - ODDO BHF renforce son activité de banque d'investissement en Suisse avec l'arrivée de Martin Frischknecht en qualité de senior advisor, à compter du 15 septembre 2025. Il occupait précédemment le poste de directeur général au sein de la division Investment Banking du Credit Suisse et dirigeait le département Corporate Finance du Credit Suisse. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il travaillera depuis Zurich et Genève en étroite collaboration avec les équipes Corporate Finance d'ODDO BHF sur tous les sites, en particulier à Paris et Francfort.

Martin Frischknecht (57 ans) a plus de 25 ans d'expérience dans la banque d'investissement et la finance d'entreprise.

Avant de rejoindre ODDO BHF, il a travaillé pendant plus de 20 ans chez Credit Suisse, où il occupait dernièrement le poste de directeur général et membre du comité de direction de la banque d'investissement pour la Suisse. Il était responsable de la plus grande équipe de finance d'entreprise du marché intermédiaire en Suisse, spécialisée dans tous les aspects des M&A et du financement des marchés de capitaux pour les entreprises de taille moyenne.

Auparavant, il a travaillé chez Donaldson, Lufkin & Jenrette à Londres et chez UBS, où il a débuté sa carrière. Il est également fondateur de la plateforme de capital-investissement Helveon Partners à Lausanne et membre du conseil d'administration de TradeXbank à Zurich ainsi que de Value Trust Financial Advisors à Lucerne.