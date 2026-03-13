Oddo BHF conserve ses prévisions 2026 pour STEF
Oddo BHF estime que STEF a publié hier soir des résultats 2025 globalement en ligne avec ses attentes.
Pour un CA de 5 119 MEUR, en hausse de 6,6 % ( 4,7 % lfl), le ROC baisse de 10% à 200 MEUR (contre 190 MEURe) soit une marge de 3,9 % (contre 3.7%e) en repli de 90 pb. Le résultat net part du groupe ressort également en baisse à 84 MEUR (contre 95 MEURe) sous l'effet cumulé des éléments exceptionnels (contrôle fiscal en Italie, surtaxe d'impôt en France).
"Comme à son habitude, le management ne fournit pas de guidance chiffrée mais souligne néanmoins que la priorité en 2026 portera sur l'intégration des acquisitions et l'amélioration de leur performance, dans un contexte de nouvelle gouvernance (deux nouveaux DG France et International) et de préparation du futur plan stratégique 2027-2031" indique le bureau d'analyse.
Suite à cette publication, Oddo BHF conserve son scénario 2026 : CA de 5 275 MEUR, ROC de 227 MEUR et résultat net part du groupe de 148 MEUR.
"Après un point bas de la rentabilité en 2025, l'exercice 2026 devrait marquer un rebond progressif des marges, porté par la normalisation des éléments exceptionnels et la montée en puissance des acquisitions récentes" rajoute Oddo BHF dans son étude du jour.
