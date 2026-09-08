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Oddo BHF confirme son opinion sur Elis après une réunion avec la direction
information fournie par Zonebourse 08/09/2026 à 14:46
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Oddo BHF confirme son opinion Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 31,5 EUR suite à l'organisation d'un roadshow avec la direction.

Le groupe est revenu sur ses résultats du 1er semestre, les tendances récentes d'activité, les perspectives de croissance pour l'ensemble de l'année.

Oddo BHF a noté que pour la saison été, Elis a enregistré des tendances d'activité pour le segment Hôtellerie /restauration (27% du CA consolidé 2025) mitigées avec des bonnes dynamiques en Espagne, en Scandinavie et en Allemagne (environ 2/3%). En revanche, le Royaume-Uni et la France seraient un peu décevants (-1%/-2%). Le Brésil continuerait d'être très bien orienté (environ 10%).

Pour l'ensemble du groupe, la croissance organique du 3ème trimestre devrait néanmoins être supérieure à celle enregistrée au 2ème trimestre (rappel : 3.2%) en rappelant qu'Elis bénéficiera de la montée en puissance des contrats récemment signés et de la poursuite de la progression des prix (compensation de l'inflation).

L'analyste s'attend à une croissance organique T3 de l'ordre de 3.5% puis environ 4% au T4 pour atteindre 3.4/3.5% sur l'ensemble de l'année.

Pour 2027, le management s'estime confiant sur sa capacité à poursuivre les hausses de prix afin de répercuter l'inflation, de sorte que couplé à une bonne dynamique commerciale (signature de nouveaux contrats en 2026

~ 20%/ 30% vs 2025), la croissance organique devrait être supérieur à 2026 (environ 4% selon Oddo BHF en première approche).

Oddo BHF note également qu'en termes de profitabilité, les objectifs 2026 reposent toujours sur une progression de la marge d'EBITDA (~ 10 pb selon l'analyste).

Oddo BHF indique que le FCF est attendu en hausse " mid single digit " (soit environ 376 MEUR) ce qui est selon l'analyste une bonne performance

Pour les acquisitions " bolt-on " (traditionnellement 50/150 MEUR), le management précise que 2027 pourrait être dynamique avec plusieurs opportunités de taille intermédiaire à l'Etude.

"Au final, les incertitudes actuelles (Moyen-Orient ; contexte politique), ne semblent avoir qu'un impact très limité sur le groupe (signature de nouveaux contrats ; capacité à augmenter les prix)" indique le bureau d'analyse.

"Elis confirme la bonne résilience de son activité, rassure sur ses marges et sa génération de FCF".

Les prévisions de BPA d'Oddo BHF sont marginalement ajustés 1% en moyenne sur 2026/2028 (impact d'une croissance organique un peu plus soutenue en 2027 par rapport à 2026).

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 08/09/2026 à 14:46:00.

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