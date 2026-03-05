Oddo BHF confirme son opinion après la publication des résultats et des prévisions de DHL
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 11:56
L'EBIT, à 6 103 millions d'euros ( 4 % sur un an, 6,2 milliards d'euros hors éléments non récurrents), était conforme aux attentes de 6 098 millions d'euros, grâce à une maîtrise des coûts indique Oddo BHF.
Le flux de trésorerie disponible (FCF) calculé par DHL s'élève à 3,2 milliards d'euros, soit 5 % de plus que les attentes du consensus (3 047 millions d'euros).
Pour l'exercice 2026, DHL prévoit un EBIT d'au moins 6,2 milliards d'euros. Oddo BHF estime que cette estimation est prudente et repose sur l'hypothèse d'un environnement macroéconomique toujours morose et d'un point bas inférieur de 3 % au consensus à 6 403 millions d'euros.
Oddo BHF maintient sa note à neutre sur le titre avec un objectif de cours de 48 E. Selon L'analyste, les résultats sont globalement conformes aux attentes pour 2025 et les prévisions sont prudentes pour 2026, mais rassurante quant à la mise en oeuvre du programme d'optimisation des coûts.
" Malgré des tendances structurelles prometteuses, le manque de dynamique économique (plus de 90 % du chiffre d'affaires de DHL est lié à la croissance du PIB) au niveau mondial pèse sur ses perspectives de croissance et sa visibilité à court terme" indique le bureau d'analyse.
Valeurs associées
|46,460 EUR
|XETRA
|-3,45%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 05/03/2026 à 11:56:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
