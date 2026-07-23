Oddo BHF confirme son conseil sur Gecina après les résultats du 1er semestre

Oddo BHF confirme son conseil de Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 90 EUR après la publication des résultats du 1er semestre 2026.

Gecina a publié un RRN/action au 1er semestre 2026 en croissance à 3,43 EUR ( 1,4% yoy).

Selon Oddo BHF, il a été porté par 1/ les revenus locatifs nets ( 1,3% yoy), 2/ l'amélioration de la marge locative de 160 pb à 93,4%, 3/ la baisse des frais de structure (-1,9%) et 4/ la maîtrise des frais financiers (-1,4%).

La croissance à périmètre constant (pc) s'établit à 2,0% en surperformance par rapport à l'indexation de 1.0% grâce notamment à la réversion et la hausse de l'occupation résidentielle indique le bureau d'analyse.

Dans le secteur des bureaux (85% des revenus bruts au 1er semestre 2026 ; 1,2% à pc), Oddo BHF estime que la performance reflète toujours la polarisation du marché avec une croissance de 3,4% à pc dans les zones centrales (2/3 des loyers bureaux) conre -6,3% dans le Core Croissant Ouest, 2,3% à La Défense et -7,7% dans les autres localisations.

Selon l'analyste, l'activité locative reste solide avec 48 000 m² commercialisés pour 39 MEUR de loyers annualisés, une réversion de 13% et une maturité moyenne de 6 ans, tandis que des term sheets ont aussi été signés pour 50 000 m² notamment avec des leaders de l'IA.

Le taux d'occupation financier (TOF) ressort à 93,7% ( 30 pb qoq ; -50 pb yoy), avec une occupation record en zones centrales à 96,9% ( 70 pb yoy) et une recommercialisation ralentie à Boulogne (TOF 78,6%).

Gecina a confirmé sa guidance 2026 avec un RRN/action toujours attendu entre 6,70 EUR et 6,75 EUR et se montre également confiant sur ses perspectives 2028-2030.

La société confirme, par ailleurs, ses objectifs de loyers de 80-90 MEUR sur ces 4 projets de développement ainsi que les 30 MEUR attendus pour Shape post 2028.

Oddo BHF estime que cette publication est solide dans la continuité de la dynamique observée au 1er trimestre portée par une bonne dynamique locative dans les zones centrales qui soutient la thèse d'investissement à moyen terme.