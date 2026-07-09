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Oddo BHF confirme son conseil sur Foncière INEA après la publication du 1er semestre
information fournie par Zonebourse 09/07/2026 à 11:05

Oddo BHF confirme son conseil Neutre sur le titre avec un objectif de cours de 37 EUR après la publication des chiffres du 1er semestre 2028.

Foncière INEA a publié ce matin un chiffre d'affaires de 38,8 MEUR sur le 1er semestre 2026, en ligne avec l'attentisme observé actuellement sur le marché locatif des bureaux en France indique Oddo BHF dans son étude.

"Seulement 24 000 m² des loyers sont finalement dénoncés sur 2026 (70% des départs sur le S1) et ils ont été compensés par une activité locative soutenue en hausse de 9% yoy à 21 000 m²" souligne le bureau d'analyse.

Oddo BHF note que INEA a été en mesure de signer quelques transactions locatives significatives pour sa taille avec de grands groupes dont 1 100 m² pour Thalès à Rennes et 1 190 m² pour l'Etat à Saint Etienne.

Oddo BHF estime que Foncière INEA se montre très actif sur la réalisation de son objectif d'arbitrages destiné à faire revenir le ratio LTV EPRA HD en dessous de 50% malgré le ralentissement du marché de l'investissement observé sur le 1er semestre 2026 sur les bureaux en France en raison des tensions géopolitiques. La société vise dorénavant un volume total de cessions sur 2026 de 40 MEUR contre 30 MEUR auparavant.

Selon l'analyste, la mise en oeuvre de ce programme de cessions devrait largement contribuer à l'atteinte de la guidance 2026, à savoir un cash-flow par action (i.e. RNR produit des cessions / action) compris entre 4,6 EUR et 5.0 EUR.

Oddo BHF estime que cette publication s'inscrit dans la continuité du 1er trimestre, avec des revenus pénalisés à court terme par les arbitrages et l'attentisme du marché locatif sur les bureaux en France malgré une bonne résistance des fondamentaux opérationnels.

"La société se montre toujours confiante à réduire sa vacance sur le moyen terme (11,6% à fin 2025) lorsque le marché locatifs reprendra étant donné la pénurie de bureaux neufs en régions" rajoute Oddo BHF en conclusion.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 09/07/2026 à 11:05:00.

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