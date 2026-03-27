Oddo BHF anticipe à moyen terme un profil de croissance plus robuste pour HighCo
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 16:13
Selon Oddo BHF, HighCo a publié hier des résultats 2025 en baisse mais conformes aux attentes.
À la suite de la conférence qui s'est tenue hier matin, l'analyste note que le marché de la grande consommation a renoué avec la croissance en 2025, progressant de 2% avec une normalisation des volumes ( 0.9%), un effet mix favorable ( 0.4%) et une inflation mesurée ( 0.6%).
Oddo BHF estime que cette reprise est tirée principalement par le e commerce et les formats de proximité ( 5% chacun).
"Le pôle Retail Activation confirme son rôle de moteur (63% de MB) affichant une croissance organique de 7%, portée par HighCo Nifty et HighCo Merely. Le Retail Media (16% de MB) s'installe comme un pilier stratégique durable dans un marché estimé à 1 MdEUR".
Oddo BHF révise ses marges 2026 prévoyant désormais une MOP hors charges d'AGA à 12,4% (contre 13,6% auparavant), et une MOP intégrant les charges AGA de 9% (contre 9,4% auparavant) pour une MB inchangée à 78,7 MEUR ( 18%).
L'analyste anticipe à moyen terme un profil de croissance plus robuste, porté par la dynamique structurelle du pôle Activation, l'essor du digital et le renforcement du Retail Media, qui positionnent HighCo sur un chemin d'amélioration progressive et durable de sa profitabilité.
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