Oddo BHF AM sort un fonds d’ETF flexible et diversifié
information fournie par Agefi Asset Management  23/09/2025 à 08:15

Oddo BHF Asset Management lance Oddo BHF Global Navigator, un fonds d’ETF diversifié géré de façon active et flexible, investi sur un univers mondial.

« Avec cette offre flexible mondiale, nous ouvrons aux investisseurs l’accès à l’ensemble des marchés, classes d’actifs, régions, secteurs, styles et tailles d’entreprises, grâce à une sélection active et rigoureuse d’OPC ( organismes en placements collectifs, NDLR) et notamment des ETF (fonds cotés, NDLR)», commente Nicolas Chaput, directeur général d’Oddo BHF AM. L’allocation du fonds est le reflet des convictions du comité d’investissement du groupe.

Oddo BHF Global Navigator a été conçu pour les investisseurs aussi bien particuliers qu’institutionnels. Le fonds sera principalement distribué dans plusieurs pays européens auprès de conseillers en gestion de patrimoine, de banques privées, de partenaires bancaires ou d’assurance, ou directement auprès d’investisseurs institutionnels.

L'Agefi

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

