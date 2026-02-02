Oddo BHF AM s’associe à l’Afer autour d’un ETF actif

(AOF) - Oddo BHF AM annonce que l’Association française d'épargne et de retraite (Afer), acteur du secteur assurantiel, a sélectionné l’ETF "ODDO BHF Global Balanced Allocation Active UCITS ETF", pour l’intégrer à sa gamme de supports en unités de compte (UC). Composé d'une sélection d'ETF et d'ETC, cet ETF géré activement offre un accès unique à un portefeuille mondial diversifié via une allocation dynamique sur une variété de classes d'actifs (actions, obligations, devises et matières premières), sans biais de style, de taille ou sectoriel spécifique.

Avec l'intégration d'un ETF actif dans l'offre de l'Afer, Oddo BHF AM renforce sa présence auprès des assureurs, un axe stratégique pour son développement. Ce partenariat permettra à un large public d'accéder à ses solutions via un distributeur reconnu pour son exigence en matière de qualité et de transparence.

Pour rappel, Oddo BHF AM, en qualité de gestionnaire financier par délégation, s'est associé à HANetf, société de gestion, leader européen dans la création d'ETF en marque blanche.