 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Oddo BHF AM s’associe à l’Afer autour d’un ETF actif
information fournie par AOF 02/02/2026 à 10:23

(AOF) - Oddo BHF AM annonce que l’Association française d'épargne et de retraite (Afer), acteur du secteur assurantiel, a sélectionné l’ETF "ODDO BHF Global Balanced Allocation Active UCITS ETF", pour l’intégrer à sa gamme de supports en unités de compte (UC). Composé d'une sélection d'ETF et d'ETC, cet ETF géré activement offre un accès unique à un portefeuille mondial diversifié via une allocation dynamique sur une variété de classes d'actifs (actions, obligations, devises et matières premières), sans biais de style, de taille ou sectoriel spécifique.

Avec l'intégration d'un ETF actif dans l'offre de l'Afer, Oddo BHF AM renforce sa présence auprès des assureurs, un axe stratégique pour son développement. Ce partenariat permettra à un large public d'accéder à ses solutions via un distributeur reconnu pour son exigence en matière de qualité et de transparence.

Pour rappel, Oddo BHF AM, en qualité de gestionnaire financier par délégation, s'est associé à HANetf, société de gestion, leader européen dans la création d'ETF en marque blanche.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 02.02.2026 11:00 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,35% pour le Dow Jones .DJI , de 0,6% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,9% pour le Nasdaq .IXIC : * Le conseil

  • VOLTALIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    VOLTALIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 02.02.2026 10:48 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Hidrau, une usine de Valence qui fabrique des bancs pour des artistes de renom, reprend ses activités près d'un an après les inondations d'octobre 2024
    Zone euro: L'activité manufacturière se contracte en janvier, la production rebondit
    information fournie par Reuters 02.02.2026 10:33 

    L'activité manufacturière dans la zone euro a continué de se contracter en janvier pour le troisième mois consécutif, dans un contexte de faiblesse persistante des ‍nouvelles commandes, et malgré le retour à la croissance de la production, selon une enquête publiée ... Lire la suite

  • MANITOU : Les résistances sont proches
    MANITOU : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 02.02.2026 10:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. Les stochastiques ne sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank