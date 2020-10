Oddo BHF AM recrute un commercial pour Genève

(NEWSManagers.com) - La firme franco-allemande Oddo BHF AM vient d'accueillir Nicolas Dantet comme commercial senior pour son bureau de Genève. Il est rattaché à Bertrand Levavasseur, responsable des ventes Suisse, Italie, Espagne & Moyen Orient et responsable des comptes mondiaux et des consultants.

Nicolas Dantet arrive de MainFirst Asset Management, qu'il représentait en Suisse romande depuis 2016. Il a commencé sa carrière en banque privée chez HSBC Private Bank (Suisse) puis chez UBS AG comme commercial institutionnel.