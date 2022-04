Oddo BHF AM liquide deux fonds de Métropole Gestion

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs franco-allemand Oddo BHF AM, qui a racheté Métropole Gestion l'an dernier, a récemment dissous deux fonds de la firme. Les fonds de dette d'entreprise et convertibles ont ainsi été liquidés le 8 avril faute d'encours suffisants. Quant au fonds Métropole Avenir Europe, il a été renommé Métropole Small Cap Value.