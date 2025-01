Oddo BHF AM : "Les États-Unis sont déjà très en avance sur sa dynamique de croissance"

(AOF) - "Une large diversification des portefeuilles est considérée à juste titre comme la recette du succès sur le long terme dans le secteur de la gestion d’actifs. Or l’an dernier, les investisseurs qui ont obtenu les meilleures performances sont ceux qui ont ignoré ce conseil", explique Laurent Denize, co-directeur des investissements chez Oddo BHF, concernant la stratégie d'investissement d'Oddo BHF AM.

"Ceux qui se sont cantonnés aux poids lourds du secteur technologique aux Etats-Unis, baptisés les Sept Magnifiques (Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Apple, Nvidia, Tesla), ont obtenu une performance plus de deux fois supérieure à celle de l'indice Nasdaq. En partie grâce aux entreprises technologiques, les actions américaines atteignent désormais des niveaux de valorisation nettement plus élevés que ceux de la zone euro, caractérisée par une forte instabilité politique et une faible croissance", poursuit Laurent Denize.

En outre, il dévoile plusieurs raisons qui expliquent la domination du marché actions américain.

Les promesses de baisses d'impôts et de déréglementation faites durant la campagne électorale sont des catalyseurs substantiels, sachant que les États-Unis sont déjà très en avance en termes de dynamique de croissance et de gains de productivité.

Les prévisions des analystes et les indicateurs du sentiment font également état d'une croissance solide aux États-Unis, alors que la Chine stagne à cause de la faiblesse de son marché immobilier et de sa consommation intérieure et que les plus grandes économies européennes accusent une croissance en baisse.

"Étant donné le niveau élevé des incertitudes politiques en France et en Allemagne, les prochaines baisses des taux de la BCE ne devraient pas être suffisantes pour déclencher un miracle économique. En effet, les industriels allemands dont l'activité dépend en grande partie des exportations auraient par exemple besoin d'une reprise durable en Chine, ce qui n'est pas à l'ordre du jour à court-terme", fait savoir Laurent Denize.