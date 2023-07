- Le gestionnaire franco-allemand Oddo BHF Asset Management a lancé le fonds Oddo BHF Global Target Green 2028, investi en obligations vertes, sociales et durables. Ce produit est catégorisé Article 9 – poursuivant un objectif de durabilité – au sens du règlement européen de publication extra-financière Sustainable Finance Disclsoure Regulation (SFDR). Le fonds investit exclusivement dans des obligations investment grade, émises par des sociétés dont l’objectif est de financer des projets ou des activités bénéfiques à l’environnement dans des secteurs tels que les énergies alternatives, les services aux collectivités, le transport et l’immobilier. La stratégie repose sur une approche buy and maintain, consistant à acheter et à conserver les obligations jusqu’à leur échéance, tout en pouvant procéder à des arbitrages. La maturité maximale des obligations sélectionnées n’excédera pas six mois au-delà de la dernière valeur liquidative du 31 décembre 2028, indique un communiqué. Le nouveau fonds daté d’Oddo BHF AM est ouvert à la commercialisation jusqu’au 31 décembre 2024.

L'Agefi