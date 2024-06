Oddo BHF : Alexander Ilgen nommé directeur financier

Alexander Ilgen travaillait depuis 2015 comme CFO des activités de banque privée de la Deutsche Bank. Auparavant, il a été CFO des activités de transaction banking et COO de la division finance de la Deutsche Bank, qu'il a rejoint en 2004.

(AOF) - Oddo BHF annonce la nomination, à compter du 1er septembre 2024, d’Alexander Ilgen au poste de directeur financier, également en charge du corporate development. À ce titre, Alexander Ilgen intégrera le comité exécutif du groupe, le collège de la gérance et le Vorstand de la société européenne. Il aura pour mission d’optimiser le pilotage financier de Oddo BHF et de soutenir les ambitions de croissance du groupe. Il remplacera Olivier Gaucheron qui restera actif dans le groupe jusqu'en janvier 2025, afin d'accompagner cette transition.

