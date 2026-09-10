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Oddo BHF ajuste son objectif de cours sur Société Générale
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 10:07
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Oddo BHF réitère son opinion "neutre" (par rapport au secteur) sur Société Générale, avec un objectif de cours légèrement revu en baisse, de 85 à 82 EUR, du fait de l'évolution du coût du capital, à l'approche de la présentation de son nouveau plan stratégique à horizon 2029, le 21 septembre prochain.

"Après avoir atteint, voire dépassé, les objectifs du précédent plan, un nouvel objectif de RoTE proche ou légèrement supérieur à 13% nous semble réaliste, mais il faudrait aller au-delà pour générer un re-rating du titre dans le contexte actuel de défiance vis-à-vis de la France", juge l'analyste.

Selon le bureau d'études, le prochain plan stratégique devrait continuer à mettre l'accent sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, "même si l'on peut légitimement estimer que les gains de productivité supplémentaires au cours des prochaines années seront plus difficiles à mettre en oeuvre".

Oddo BHF prévoit un coefficient d'exploitation de 54,7% en 2029 (contre 59,6% en 2026). Il table aussi sur un objectif de RoTE de 13,2% en 2029 (contre un consensus de 12,9%) et estime qu'un objectif supérieur à 13,5% "constituerait une bonne nouvelle".

Si la correction du titre Société Générale au cours des dernières semaines lui semble exagérée, le bureau d'études reste "neutre" sur la valeur par rapport à son secteur, "sachant que les autres banques françaises se traitent également à de faibles multiples".

"Nous estimons que la poursuite des incertitudes politiques en France continuera de peser sur le titre en dépit de l'impact plutôt positif du prochain plan attendu", prévient l'analyste, qui abaisse légèrement son objectif de cours pour intégrer la hausse du coût du capital de marché liée à la hausse des taux longs.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 10/09/2026 à 10:07:00.

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