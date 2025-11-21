Oddo BHF abaisse sa cible sur Soitec, mais reste positif
21/11/2025
Ce plongeon s'explique, selon l'analyste, par 'les inquiétudes sur les technologies du groupe à un moment où les dirigeants basculent dans une stratégie focalisée sur la génération de cash et ne veulent pas s'engager sur un retour à la croissance l'année prochaine'.
'Ce changement de paradigme est toutefois présenté comme 'temporaire' et il est hors de question de fragiliser la structure qui doit pouvoir répondre à un retournement de cycle dès que les déstockages des clients s'arrêteront', tempère-t-il.
S'il ne modifie pas sa prévision d'EBITDA pour cet exercice 2026 'qui était déjà prudente', Oddo BHF abaisse d'environ 15% celles pour les exercices 2027 et 2028 'afin de refléter une base de CA plus basse et un moindre loading des usines pesant sur les marges'.
Valeurs associées
|23,3600 EUR
|Euronext Paris
|-3,15%
