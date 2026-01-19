Oddo BHF abaisse sa cible sur M6
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 10:14
Alors que le groupe publiera ses résultats annuels le 17 février, Oddo BHF justifie l'ajustement de sa cible par un "momentum publicitaire qui demeure difficile sur le T4". L'analyste rapporte en effet que la situation en France a probablement conduit à des décalages ou des annulations de campagnes publicitaires et qu'en face, les annonceurs sont "très sensibles au manque de visibilité politique".
Selon le broker, cette tendance défavorable, particulièrement marquée en télévision, devrait persister au premier semestre 2026. "Le marché publicitaire français reste ainsi difficile, ce qui rend difficile un investissement actuellement", souligne-t-il.
Dans ce contexte, Oddo BHF révise sa prévision d'EBITA 2025 à 212 MEUR (contre 220 MEUR précédemment). Pour 2026, la note indique un abaissement de l'EBIT de 5% à 148 MEUR, contre une estimation initiale de 156 MEUR.
Toutefois, "le groupe devrait nettement surperformer TF1 au T2 grâce à la diffusion de la Coupe du Monde de football", conclut l'analyste.
