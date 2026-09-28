Ocular Therapeutix s'effondre après la victoire de son concurrent Kodiak dans un essai clinique ; un analyste estime que la chute est exagérée

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28 septembre - ** L'action Ocular Therapeutix OCUL.O a chuté de 18,8 % pour s'établir à 7,84 dollars lors des échanges de l'après-midi

** Les médicaments expérimentaux de Kodiak Sciences KOD.O , le Zenkuda et le tabirafusp-ted, ont atteint les principaux objectifs d’un essai clinique de phase avancée mené chez des patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l’âge de type humide, égalant l’aflibercept, le médicament ophtalmologique phare de Regeneron REGN.O , en termes de gains de vision

** Ocular développe l’axpaxli, un traitement concurrent à action prolongée destiné aux patients atteints de DMLA humide

** Lisa Walter, analyste chez RBC Capital Markets, estime que "la chute du cours d’OCUL observée aujourd’hui est exagérée", car la valorisation actuelle "ne tient pas compte du fait que l’axpaxli pourrait facilement devenir un médicament générant environ 1 milliard de dollars dans les 3 à 4 ans suivant son lancement pour le traitement de la DMLA humide"

** "Nous continuons de penser qu’OCUL dispose du traitement à action prolongée le mieux positionné", a ajouté Mme Walter

** L'action de Kodiak Sciences s'envole de 189 % à 93,59 dollars, ce qui devrait permettre à la société de gagner environ 3,85 milliards de dollars en capitalisation boursière

** En tenant compte des fluctuations de la séance, OCUL recule de 35 % et KOD progresse de 221 % depuis le début de l'année