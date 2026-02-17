Ocular Therapeutix plonge alors qu'un bénéfice modeste éclipse la victoire de l'essai sur l'Eylea de Regeneron

L'Axpaxli montre un avantage modeste sur l'Eylea dans un essai clinique

Les spécialistes de la rétine pourraient accorder plus d'importance aux données des essais que les investisseurs, selon un analyste

Ocular prévoit des discussions avec la FDA et une demande de mise sur le marché

Le médicament expérimental pour les yeux d'Ocular Therapeutix OCUL.O a montré une supériorité sur l'Eylea de Regeneron REGN.O dans un essai clé en phase finale, mais son avantage modeste et les taux plus élevés de certains effets secondaires ont fait chuter les actions d'environ 30 % mardi.

La société basée dans le Massachusetts a déclaré que le médicament, Axpaxli, est le premier traitement expérimental pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge humide à montrer de meilleurs résultats qu'un traitement approuvé dans un essai répondant aux normes strictes de la FDA.

Cette affection oculaire chronique, l'une des principales causes de cécité chez les personnes âgées, provoque une vision floue ou une tache aveugle dans le champ visuel du patient.

L'essai a porté sur 344 patients atteints de DMLA humide nouvellement diagnostiquée et a montré qu'environ 74 % des patients ayant reçu une dose unique de 0,45 mg d'Axpaxli ont conservé leur vision après 36 semaines, contre près de 56 % de ceux ayant reçu une dose unique de 2 mg d'Eylea.

Après un an, près de 66 % des patients ayant reçu Axpaxli ont conservé leur vision, contre moins de la moitié des patients du groupe témoin.

Debanjana Chatterjee, analyste chez Jones Trading, a déclaré que bien que l'essai ait atteint une signification statistique, la différence de 18 points de pourcentage à la semaine 36 était bien en deçà de l'écart de 50 points attendu et en dessous du repère de 30 à 40 points anticipé par les investisseurs.

Serge Belanger, analyste chez Needham, a déclaré que si les résultats "permettent à Ocular de chercher un label de supériorité", les investisseurs sont déçus par la "différence beaucoup plus étroite" entre les médicaments et l'incidence plus élevée des flottants vitréens et des cataractes.

Les données de sécurité ont montré des taux plus élevés d'effets secondaires liés à l'œil avec Axpaxli, avec 52,9% des patients signalant des problèmes contre 33,7% avec Eylea.

"Les spécialistes de la rétine sont susceptibles d'apprécier les données d'aujourd'hui mieux que les investisseurs", a ajouté Serge Belanger.

La société a déclaré qu'elle prévoyait de discuter des données avec la Food and Drug Administration des États-Unis et qu'elle comptait soumettre une demande de mise sur le marché en fonction des résultats.