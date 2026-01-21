Ocular Therapeutix engage un vétéran pour diriger la commercialisation de ses médicaments pour les yeux ; les actions sont en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Les actions de la société biopharmaceutique Ocular Therapeutix OCUL.O augmentent de 2,67 % à 11,76 $ avant la mise sur le marché ** La société déclare qu'elle a embauché un vétéran de l'industrie, David Robinson, en tant que directeur commercial mondial pour diriger les plans du médicament oculaire expérimental axpaxli pour la dégénérescence maculaire humide liée à l'âge et la maladie oculaire diabétique

** L'Axpaxli est un traitement expérimental en phase finale d'essais; ces maladies entraînent une perte de vision due à des lésions des vaisseaux sanguins de la rétine - selon la société

** Selon OCUL, M. Robinson a contribué au lancement de l'Eylea, un médicament à succès pour la rétine, et a récemment dirigé le marketing ophtalmologique mondial chez Merck MRK.N .

** Il supervise la stratégie commerciale et travaille aux côtés de Steve Meyers, qui reste CCO pour le traitement chirurgical oculaire approuvé Dextenza - OCUL

** Les actions ont augmenté d'environ 42% en 2025