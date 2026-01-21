Ocugen chute suite à une offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions d'Ocugen OCGN.O ont chuté de 7,2 % avant l'ouverture du marché, à 1,55 $, après la fixation du prix de l'offre secondaire de la société de biotechnologie.

** La société développeuse de thérapies géniques pour les maladies de la cécité annonce () l'émission de 15 millions d'actions à 1,50 $ pour un produit brut de 22,5 millions de dollars.

** Le prix d'offre représente une décote de 10,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour les besoins généraux de l'entreprise, les dépenses d'investissement, le fonds de roulement et les frais.

** Oppenheimer est l'unique teneur de livre

** La semaine dernière, la société a déclaré () que son traitement, OCU410, ralentissait la progression de l'atrophie géographique, une forme sévère de dégénérescence maculaire liée à l'âge, lors d'un essai clinique de phase intermédiaire.

** La société OCGN, basée à Malvern en Pennsylvanie, a environ 312,3 millions d'actions en circulation.

** Jusqu'à mardi, l'action OCGN a augmenté d'environ 24 % depuis le début de 2026 et d'environ 135 % au cours des 12 derniers mois.

** Les 5 analystes attribuent la note "acheter" à l'action; l'objectif de cours médian est de 8 $, selon les données de LSEG.