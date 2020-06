OCTOPUS ROBOTS : Innovation mondiale face au Covid-19 : Lancement du Fybots Octopus Disinfect' XL, premier robot autonome de désinfection par voie aérienne.

Innovation mondiale face au Covid-19

Lancement du Fybots Octopus Disinfect' XL,

premier robot autonome de désinfection par voie aérienne

Fybots et Octopus Robots annoncent un partenariat technologique pour la production en France du premier robot au monde de désinfection des surfaces par voie aérienne

Paris, le 10 juin 2020, les sociétés Françaises Fybots et Octopus Robots annoncent un partenariat stratégique et technologique majeur en réponse immédiate à la crise sanitaire actuelle COVID-19 et en vue d'augmenter la sécurité sanitaire dans les lieux publics au travers de la création du Fybots Octopus Disinfect' XL, premier robot totalement autonome de désinfection des surfaces par voie aérienne.

Cette solution robotique diffuse des brouillards secs de produits désinfectants aux normes sanitaires et alimentaires, sans dépôt résiduel, sans risque d'altération des surfaces et équipements sur site et permettant un retour rapide et sécurisé du public après désinfection.

Ce robot vient compléter la gamme des robots de nettoyage de sols Fybots Sweep XL et L et la gamme des robots Octopus Biosafety.

Fabriqué dans l'usine située en Aquitaine à Brantome en Périgord, le Fybots Octopus Disinfect' XL est déjà en phase de validation et test par de grands Groupes Français et internationaux, en vue d'une livraison dès le mois de Juillet 2020.

Ce robot est distribué en France et dans plus de 15 pays au travers des réseaux Fybots et Octopus.

« Nous sommes fiers d'avoir su réagir immédiatement et partager notre expertise technique en vue de créer le robot le plus efficace possible et d'être les seuls au monde à pouvoir proposer une solution robotique de nettoyage des sols et de désinfection par voie aérienne », se réjouit Yoann Devulder PDG de Fybots

« Cette synergie de compétences nous a permis de répondre très vite à la problématique immédiate et à venir de désinfection des lieux publics, notre savoir-faire doit rassurer et permettre une reprise de l'activité sociale et économique plus sereine», affirme Bertrand Vergne, DG de Octopus Robots

Ensemble et grâce à la mise en commun de leurs savoir-faire, les partenaires ont réussi à développer en un temps record le robot le plus efficace au monde permettant :

La désinfection aérienne par atomisation d'un 'brouillard sec' sans dépôt résiduel

Un procédé robotisé mobile, totalement autonome sans aucune intervention humaine

La sécurité sanitaire du personnel et public

Le traitement d'immenses volumes, contrairement à d'autres systèmes fixes ou mobiles

Une diffusion à 360° ciblée ou à large spectre y compris des zones cachées

Une traçabilité totale avec compte-rendu cartographié des opérations de désinfection

La diminution de la charge microbienne : Virus, Bactéries, Champignons, levures, spores ...

La diffusion de biocides ciblés ou à large spectre et aux normes sanitaires ou alimentaires

Le suivi à distance du robot 24/7

La conformité à la norme sanitaire NF T 72-281 et l'adaptabilité aux normes à venir

Fybots, avec plus de 20 ans d'expérience robotique, est un acteur majeur du nettoyage des sols de sites publics et industriels offrant les seuls robots au monde entièrement autonomes, sans intervention humaine avec plus de 12h de capacité de fonctionnement en continu.

Octopus Robots a développé sur les 15 dernières années son expertise de la DVSA - Désinfection des Surfaces par Voie Aérienne et des solutions robotiques mobiles de désinfection des espaces publics et agroalimentaires.

Fybots Octopus Biosafety

L'autonomie robotique au service de la sécurité sanitaire l

