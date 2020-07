OCTOPUS ROBOTS : Actualités d'Octopus Robots

La crise sanitaire a remis sur le devant de la scène ce qu'avait créé Octopus Robots en 2015. La pression du marché jusqu'alors insensible est devenue extrêmement forte. Les demandes concernant le marché avicole restent elles aussi plus que conséquentes, les enjeux sanitaires étant proches. Cela étant il était important pour nous de servir en priorité la condition humaine. Les nouvelles sont nombreuses et témoignent du potentiel mondial de nos innovations.

RENFORCEMENT DE NOTRE EQUIPE

Depuis le mois de Janvier 2020, Bertrand VERGNE nous a rejoint et a pris la Direction Générale d'Octopus Robots. Fort d'une grande expérience dans le management de l'innovation, Bertrand est diplômé de l'ENSAR en tant qu'ingénieur agronome et d'un MBA Management de l'Innovation Technologique et Biotechnologie à Neoma Business School et Paris Agro Tech.

DÉVELOPPEMENT DE LA GAMME OCTOPUS BIOSAFETY & LANCEMENT D'UN NOUVEAU PRODUIT:

Octopus Robots lance sa gamme 'Octopus Biosafety' de désinfection avec le lancement du Biosafety Mini & Mini PRO pour les petits volumes (voiture, bateau, camion, bus, chambres d'hôtel, bureaux, ...) à destination des non professionnels.

Système portable fonctionnant sur batterie, il désinfecte des volumes jusqu'à 150 m3.

Notre technologie brevetée d'atomisation sèche, assure une diffusion du désinfectant efficace (abattement acceptable) et homogène.

INNOVATION FACE AU COVID-19

Octopus Robots et Fybots ont créé un partenariat stratégique et technologique en réponse immédiate à la crise sanitaire actuelle COVID-19 et en vue d'augmenter la sécurité sanitaire dans les lieux publics au travers de la création du Fybots Octopus Desinfect' XL, premier robot totalement autonome de désinfection des surfaces par voie aérienne

Ce robot vient compléter notre gamme Octopus Biosafety.

Cette solution robotique diffuse des brouillards secs de produits désinfectants aux normes sanitaires et alimentaires, sans dépôt résiduel, sans risque d'altération des surfaces et équipements sur site et permettant un retour rapide et sécurisé du public après désinfection.

ACCORDS DE DISTRIBUTION & VENTES - SANTÉ HUMAINE

Octopus Robots annonce la mise en place de distributeurs pour :

La Suisse

Les DOM-TOM et zone Caraïbes

Les États-Unis

Avec la vente de robots Desinfect' XL et d'environ 80 Octopus Biosafety Mini & PRO sur l'ensemble de ces distributeurs et clients, à l'attention d'utilisateurs multiples et variés comme les industries, restaurants et notamment le secteur public dont la Mairie d'Oyonnax.



