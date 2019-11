OCEASOFT : Ouverture de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Oceasoft

Paris (France), le 21 novembre 2019 - Dickson Acquisition France, société du groupe Dickson, leader dans le secteur du « Test & Measurement compliance », fournissant des instruments de test et de mesure ainsi que les logiciels et services associés, annonce l'ouverture ce jour de l'offre publique d'achat simplifiée visant la totalité des titres Oceasoft (Euronext Growth - ALOCA - ISIN : FR0012407096) existants qu'il ne détient pas encore, soit 1 096 032 actions représentant 29,67% du capital.

Cette offre a été déclarée conforme par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 19 novembre 2019. Elle est ouverte à compter d'aujourd'hui pour une durée de 15 jours de négociation, soit jusqu'au 11 décembre 2019 inclus. Les résultats de l'offre seront rendus publics le 12 décembre 2019, sous réserve de confirmation par l'AMF et Euronext dans leurs avis de clôture de l'offre à paraître.

Dickson Acquisition France propose aux actionnaires d'Oceasoft qui apporteront leurs actions à l'offre une liquidité immédiate sur l'intégralité de leurs actions à un prix de 2,85 € par action.

Ce prix de cession est identique à celui de l'acquisition du bloc de contrôle de 62,08 % réalisée le 24 octobre dernier par Dickson Acquisition France auprès de Laurent Rousseau, fondateur d'Oceasoft, Europtim Finances SAS (holding personnelle de Laurent Rousseau), Vatel Capital, SORIDEC et SOFILARO, dans le cadre de transactions hors marché.

Ce prix représente une prime de +101% par rapport au cours de clôture de l'action Oceasoft le 23 septembre 2019 (dernier jour de cotation précédant l'annonce de l'opération), et une prime de +144% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des trois derniers mois précédant cette date.

Ainsi, sur la base de l'avis rendu par le comité d'entreprise d'Oceasoft et des travaux du cabinet NG Finance, expert indépendant, qui a conclu au caractère raisonnable et équitable de l'offre d'un point de vue financier, le Conseil d'administration d'Oceasoft, qui s'est réuni le 23 octobre 2019, a déclaré l'offre conforme aux intérêts de la société, de ses actionnaires et de ses salariés, et recommande aux actionnaires d'Oceasoft d'apporter leurs titres à l'offre.

Dans l'hypothèse où serait franchi le seuil permettant la réalisation d'un retrait obligatoire (à savoir 90% du capital) à l'issue du règlement-livraison de l'offre publique, Dickson demanderait la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire des titres Oceasoft du marché Euronext Growth à Paris.

Les actionnaires d'Oceasoft qui souhaitent obtenir plus d'information sur les modalités d'apport à l'Offre peuvent se rendre sur le site www.oceasoft-bourse.com, dans la rubrique « OPA ».

La note d'information, ayant reçu le visa n°19-529 de l'AMF le 19 novembre 2019, et le document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Dickson Acquisition France sont disponibles sur les sites Internet de Dickson (www.dickson-opa-oceasoft.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), et peuvent être obtenus sans frais auprès de BNP Paribas Securities Services Corporate Trust Services - Services aux émetteurs - Immeuble Europe - 9, rue du débarcadère - 93761 Pantin Cedex.

La note en réponse d'Oceasoft, ayant reçu le visa n°19-530 de l'AMF le 19 novembre 2019, et le document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d'OCEASOFT sont disponibles sur les sites Internet d'Oceasoft ( www.oceasoft-bourse.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), et peuvent être obtenus sans frais au siège social d'Oceasoft.

A propos d'Oceasoft :

Oceasoft conçoit, étalonne et commercialise des capteurs intelligents et connectés pour la surveillance des paramètres physiques tels que la température, l'humidité, le taux de CO2 ou encore la pression différentielle, à destination des industries des sciences de la vie, de l'agroalimentaire.

La société propose une offre complète et verticalisée, depuis le capteur jusqu'à l'intégration dans le système d'information en maîtrisant les 3 domaines d'expertises suivants : capteurs et étalonnage, transmission radiofréquences et développement de plateformes logicielles.

En 2018, la société a réalisé 8,1 M€ de chiffre d'affaires consolidé sur 12 mois, dont 56% à l'international.

Libellé : OCEASOFT

Code ISIN : FR0012407096

Code mnémonique : ALOCA

Lieu de cotation : Euronext Growth Paris

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter : www.oceasoft.com/fr/

A propos de Dickson :

Situé à Addison, Illinois, Dickson est un partenaire leader dans le secteur du « Test & Measurement compliance », fournissant à ses clients des instruments de test et de mesure ainsi que les logiciels et services associés. Dickson est au service d'une base établie et diversifiée de clients mettant l'accent sur les marchés hautement réglementés de la santé, l'industrie pharmaceutique, l'alimentation et les dispositifs médicaux destinés aux consommateurs finaux, qui requièrent une exigence rigoureuse en matière d'environnement et de contrôle qualité.

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter : www.dicksondata.com

Contacts Oceasoft

Oceasoft

Laurent ROUSSEAU - PDG

Tél : 04 99 13 67 30

l.rousseau@oceasoft.com

Oceasoft

Nicolas MOURET - Directeur général adjoint

Tél : 04 99 13 67 30

n.mouret@oceasoft.com ACTUS finance & communication

Caroline LESAGE - Relations Investisseurs

Tél. 01 53 67 36 79

clesage@actus.fr ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR - Relations presse

Tél. 01 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr

Avis important

Restrictions concernant l'Offre à l'étranger

L'Offre est faite exclusivement en France.

Information à l'attention des actionnaires situés à l'étranger

La présente note d'information n'est pas destinée à être distribuée dans des pays autres que la France.

L'Offre n'a fait l'objet d'aucun enregistrement ni visa hors de France. Les actionnaires de la Société en dehors de France ne peuvent participer à l'Offre, à moins que le droit local auquel ils sont soumis ne le leur permette. La participation à l'Offre et la distribution de la présente note d'information peut faire l'objet de restrictions en dehors de la France. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes faisant l'objet de telles restrictions, directement ou indirectement, et n'est pas susceptible d'acceptation à partir des pays au sein desquels l'Offre fait l'objet de restrictions. Les personnes en possession de la présente note d'information doivent se conformer aux restrictions en vigueur dans leur pays. Le non-respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois et règlements applicables aux places de marché des pays en question.

L'Initiateur rejette toute responsabilité dans l'hypothèse de la violation par toute personne de restrictions qui lui sont applicables.

La présente note d'information ainsi que les autres documents relatifs à l'Offre ne constituent pas une offre d'achat, ni une sollicitation d'offre de vente de titres dans un pays au sein duquel l'Offre serait illégale. L'Offre n'a fait l'objet d'aucune formalité, enregistrement, ou visa hors de France.

Information à l'attention des actionnaires situés aux Etats-Unis

Concernant les Etats-Unis, il est précisé que l'Offre n'est pas faite, directement ou indirectement, aux Etats-Unis ou à des personnes résidant aux Etats-Unis ou « US persons » (au sens du règlement S pris en vertu de l'U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié), et aucune acceptation de cette Offre ne peut provenir des Etats-Unis. Par conséquent, aucun exemplaire ou aucune copie de la présente note d'information, et aucun autre document relatif à la présente note d'information ou à l'Offre ne pourra être envoyé par courrier, ni communiqué, ni diffusé par un intermédiaire ou toute autre personne aux Etats-Unis de quelque manière que ce soit. Tout actionnaire de la Société qui apportera ses actions à l'Offre sera considéré comme déclarant (i) qu'il n'est pas une personne résidant aux Etats-Unis ou « US person » ou un agent ou mandataire agissant sur instruction d'un mandant autre qu'un mandant lui ayant communiqué ces instructions en dehors des Etats-Unis, (ii) qu'il n'a pas reçu aux Etats-Unis une copie de la présente note d'information, ou de quelque autre document lié à l'Offre, et qu'il n'a pas envoyé de tels documents vers les Etats-Unis et (iii) qu'il n'a ni accepté l'Offre ni délivré d'ordre d'apport d'actions depuis les Etats-Unis. Toute acceptation de l'Offre dont on pourrait supposer qu'elle résulterait d'une violation des restrictions et déclarations ci-dessus serait réputée nulle. Pour les besoins du présent paragraphe, on entend par Etats-Unis, les Etats-Unis d'Amérique, leurs territoires et possessions, ou l'un quelconque de ces Etats, et le District de Columbia.