OceanFirst perd du terrain après que Raymond James l'ait rétrogradé au rang de "market perform"

(Mises à jour)

31 décembre - ** Les actions de la banque régionale OceanFirst Financial OCFC.O chutent de 1,1% à 18,08 dollars

** Raymond James rétrograde OCFC de "strong buy" à "market perform" suite à son projet d'acquisition de son concurrent plus petit Flushing Financial FFIC.O .

** L'action OCFC a glissé de 6,7% mardi après que la banque ait dévoilé l'acquisition et une injection de capital de 225 millions de dollars

** La société de courtage estime que l'acquisition ralentit considérablement la transformation d'OCFC en une banque de prêts commerciaux et industriels, ce qui était le principal catalyseur de sa notation antérieure

** La transaction réduit la probabilité qu'OCFC soit un vendeur à moyen terme, tandis que les bons de souscription d'actions émis dans le cadre de l'augmentation de capital liée à l'acquisition constitueront également un vent contraire à l'appréciation de l'action, selon Raymond James

** Trois des six maisons de courtage accordent au titre une cote d'au moins "achat" et trois une cote de "maintien"; PT médian de 22 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions d'OCFC ont augmenté de 1% depuis le début de l'année