OCDE : l’inflation globale chute pour atteindre 4,7% en août 2024

(AOF) - L’inflation en glissement annuel dans la zone OCDE, mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC), a chuté en août 2024 pour s’établir à 4,7 %, après 5,4 % en juillet. Cette baisse est due en grande partie à une diminution d’environ 10 points de pourcentage de l’inflation en Turquie, qui se maintient néanmoins au-dessus de 50 %. Des baisses ont également été observées dans 24 des 38 pays de l’OCDE. Sans la Turquie, l’inflation de la zone OCDE est estimée avoir baissé plus modérément, atteignant 2,7 % en août, après 3% en juillet.

L'inflation a augmenté dans neuf pays de l'OCDE et est restée stable ou globalement stable dans cinq autres. L'inflation globale a été inférieure ou égale à 2 % dans 16 pays en août, contre 9 pays seulement en juillet.

En outre, l'inflation en glissement annuel de l'énergie dans la zone OCDE a nettement baissé pour atteindre moins 0,1 % en août, après 3,3 % en juillet, avec des baisses dans 31 pays de l'OCDE.

L'inflation de l'alimentation et l'inflation sous-jacente (inflation hors alimentation et énergie), en glissement annuel, ont diminué dans la zone OCDE, principalement en raison des fortes baisses en Turquie. L'inflation sous-jacente n'a diminué que dans 9 pays de l'OCDE tandis qu'elle a augmenté dans 10 autres pays et est restée stable ou globalement stable dans 19.