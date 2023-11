Occidental Petroleum : vers un rachat de CrownRock?

(AOF) - Selon le Wall Street Journal, l'entreprise pétrolière et gazière Occidental Petroleum aurait entamé des négociations pour acheter CrownRock, un producteur d'énergie au Texas et du Nouveau-Mexique. La possible opération pourrait valoriser CrownRock plus de 10 milliards de dollars, dette comprise d'après le quotidien financier américain. CrownRock est une filiale de CrownQuest, fondée par Tim Dunn en 1996 et qui exploite les puits du groupe. Il est né d’une coentreprise entre CrownQuest et la société de capital-investissement Lime Rock en 2007.

