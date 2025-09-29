Occidental Petroleum songe à vendre sa division chimique OxyChem

(AOF) - Occidental Petroleum est en discussion pour vendre sa division chimique OxyChem dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 10 milliards de dollars, selon un rapport du Financial Times publié dimanche. Cette entreprise pétrolière et gazière américaine devrait annoncer l’accord dans les semaines à venir, à condition qu'il n'y ait pas d'obstacles de dernière minute, rapporte le quotidien économique et financier britannique, citant deux personnes familières avec le dossier.
