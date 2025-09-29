 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Occidental Petroleum songe à vendre sa division chimique OxyChem
information fournie par AOF 29/09/2025 à 14:26

(AOF) - Occidental Petroleum est en discussion pour vendre sa division chimique OxyChem dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 10 milliards de dollars, selon un rapport du Financial Times publié dimanche. Cette entreprise pétrolière et gazière américaine devrait annoncer l’accord dans les semaines à venir, à condition qu'il n'y ait pas d'obstacles de dernière minute, rapporte le quotidien économique et financier britannique, citant deux personnes familières avec le dossier.

Valeurs associées

OCCIDENTAL PETROLEUM
47,470 USD NYSE 0,00%
