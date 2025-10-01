Occidental Petroleum progresse après la publication d'un rapport selon lequel la société est en pourparlers pour vendre son unité OxyChem à Berkshire Hathaway

1er octobre - ** Les actions du producteur américain de pétrole et de gaz Occidental Petroleum OXY.N ont augmenté de 1,4 % à 47,89 $ avant la mise sur le marché

** Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett est en pourparlers pour acheter l'unité pétrochimique OxyChem d'Occidental pour environ 10 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal mardi

** L'accord pourrait être conclu dans les jours qui viennent, ajoute le rapport

** Nous pensons que la transaction serait positive pour les actions en tant qu'approche "big bang" pour réduire le bilan dans un environnement macro difficile, bien qu'il y ait quelques compromis", a déclaré J.P. Morgan

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 4,4 % depuis le début de l'année