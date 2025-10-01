 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Occidental Petroleum progresse après la publication d'un rapport selon lequel la société est en pourparlers pour vendre son unité OxyChem à Berkshire Hathaway
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 11:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions du producteur américain de pétrole et de gaz Occidental Petroleum OXY.N ont augmenté de 1,4 % à 47,89 $ avant la mise sur le marché

** Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett est en pourparlers pour acheter l'unité pétrochimique OxyChem d'Occidental pour environ 10 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal mardi

** L'accord pourrait être conclu dans les jours qui viennent, ajoute le rapport

** Nous pensons que la transaction serait positive pour les actions en tant qu'approche "big bang" pour réduire le bilan dans un environnement macro difficile, bien qu'il y ait quelques compromis", a déclaré J.P. Morgan

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 4,4 % depuis le début de l'année

